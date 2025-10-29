Музыкальный вечер пройдет в Зарайском кремле 3 ноября

Зарайский кремль готовится принять у себя музыкальное мероприятие в рамках акции «Ночь искусств». 3 ноября в 20:00 в стенах древней крепости, при поддержке Министерства культуры и туризма Московской области, состоится концерт-импровизация «Знакомые мелодии» в исполнении лауреата международных и всероссийских конкурсов Владимира Матюкина.

Музыкант предложит слушателям путешествие сквозь века, исполняя произведения русских и зарубежных композиторов XVIII–XX веков. Кроме того, в программу войдут и авторские сочинения Матюкина.

«Концерт-импровизация — это всегда особый формат выступления, где музыкант создает произведения прямо на глазах у слушателей, что делает каждое исполнение уникальным и неповторимым произведением искусства. Здесь нет заранее заученных нот, только момент вдохновения и непосредственная связь между исполнителем и публикой», — сообщили организаторы.

Вход на концерт свободный для всех желающих.