Музыкальный вечер пройдет в Одинцовской библиотеке 13 марта

В ближайшую пятницу состоится квартирник в библиотеке № 1 Одинцовского городского округа. Гостьей станет артистка «Мосфильма» и певица Елена Водолазова.

В творческой копилке Елены Водолазовой — съемки в фильмах «Аленький цветочек», «Воскресная ночь», «Маленькие трагедии». Она поделится с посетителями своими историями о том, как эти фильмы создавались.

Артистка обладает красивым голосом, благодаря чему она исполняла арию принцессы в музыкальной комедии «Тень», арию Насти в «Бабьем бунте», а также песни Любови Орловой в концертных программах «Поет товарищ кино» вместе с народными артистами России. В этот вечер Елена Водолазова споет для всех, кто придет на творческий квартирник.

Интересен тот факт, что Елена является дочерью писателя и актера Леонида Водолазова. Каждый сможет задать интересующий вопрос артистке. Начало квартирника в 19:00.