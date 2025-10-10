Музыкальный вечер пройдет в музее Пушкина в Одинцове 18 октября

Фото: Государственный историко-литературный музей-заповедник А. С. Пушкина

Концерт романсов состоится в усадьбе Вяземы, которая входит в состав Государственного историко-литературного музея-заповедника имени Пушкина. Мероприятие пройдет в рамках программы «Музыкальные вечера в русской усадьбе» Министерства культуры и туризма Московской области.

Для гостей музея-заповедника выступят признанные мастера вокального искусства. В программе — арии и романсы Петра Чайковского, Михаила Глинки, Александра Даргомыжского, Александра Гурилева и Петра Булахова. Все музыкальные произведения будут объединены общей темой — они написаны на стихи Александра Пушкина.

Исполнительский состав мероприятия включает именитых артистов. Партии исполнят солист Большого театра и Московской государственной филармонии, лауреат международных конкурсов Владимир Герц. К нему присоединятся другие лауреаты международных конкурсов, артисты студии «Московские солисты»: Алексей Казаков, Евгений Макаров, Юлия Иванова, Александр Ароноа и Сергей Ерасов.

Концертная программа начнется в 15:00. Билеты можно приобрести в кассе музея-заповедника или через его официальный сайт.