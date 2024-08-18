Музыкальный вечер под открытым небом прошел в Дмитрове

Очередной «Летний открытый микрофон» собрал на площадке возле Музея-заповедника «Дмитровский кремль» жителей Дмитровского городского округа. Под открытым небом более 15 музыкантов исполнили известные рок- и поп-хиты

Организованный Комплексным молодежным центром «Сфера» музыкальный концерт на площадке у Музея-заповедника «Дмитровский кремль» объединил вокруг костра молодежь, школьников и жителей города.

Собравшиеся насладились классическими произведениями, исполненными под гитару и фортепиано, также на вечере прозвучали популярные рок- и поп-хиты. В программе были как сольные номера, так и дуэты.

Подобные концерты на свежем воздухе организуют в Дмитрове дважды в месяц в течение всего лета.

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