Музыкальный вечер памяти хирурга Андрея Гриня прошел в Волоколамске

В выставочном комплексе «Волоколамский кремль» прошел музыкально-поэтический вечер «В песне душа моя». Она посвящена врачу-хирургу Андрею Гриню.

Близкие, друзья, коллеги по работе и творчеству собрались в выставочном зале, чтобы вспомнить талантливого хирурга.

Со сцены прозвучали воспоминания, песни и стихи, были показаны видеозаписи выступлений Андрея Николаевича. Вчера получился душевным и теплым.

«Пока мы помним Андрея Николаевича, он будет жить в наших сердцах!», — сказали участники мероприятия.

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