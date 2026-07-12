Музыкальный вечер ко дню рождения певицы Валентины Толкуновой прошел к Химках

В Центральной библиотеке Химок состоялся музыкальный вечер, посвященный творчеству народной артистки РСФСР Валентины Толкуновой, в котором приняли участие муниципальные депутаты Инна Монастырская и Валентин Герасимов. Мероприятие прошло в рамках деятельности творческого объединения «Гитара по кругу» и собрало читателей, активных жителей, а также лидера Движения общественной поддержки Павла Миронова.

Программа вечера была посвящена жизненному и творческому пути Валентины Толкуновой. Гостям были представлены малоизвестные факты ее биографии: от выступлений в джазовом оркестре до обретения всенародной любви. В ходе встречи участники делились личными воспоминаниями, связанными с песнями артистки, и исполняли ее произведения, что создало атмосферу сопричастности к культурному наследию.

Инна Монастырская в своем выступлении подчеркнула, что Валентина Толкунова является символом женственности и чистоты отечественной культуры, а ее творчество продолжает объединять поколения. Она отметила важность проведения подобных вечеров для сохранения духовных ценностей и передачи их молодежи.

Муниципальный депутат Ирина Спирина добавила, что библиотеки Химок при поддержке администрации и депутатского корпуса превращаются в многофункциональные общественные пространства, где проходят не только творческие встречи, но и мастер-классы, кинопоказы, лекции и патриотические мероприятия. По ее словам, такой формат способствует культурному развитию горожан и укреплению социальных связей.

Наталья Каныгина напомнила, что в настоящее время в округе ведется масштабная модернизация библиотечной сети, направленная на создание комфортных условий для досуга и просвещения жителей всех возрастов. Регулярное проведение культурно-просветительских акций является важной составляющей этой работы.