Музыкальный вечер к 80-летию Победы прошел в Можайске

Ветераны-педагоги в Можайске организовали серию музыкально-литературных патриотических марафонов к 80-летию Победы «Не смолкнет слава тех великих лет». Недавно они выступили в гимназии № 4, где рассказали о Сталинградской битве и битве за Москву.

С начала 2025 года вокальная группа первичного отделения педагогов местного Совета ветеранов дала уже три концерта для учащихся Можайского техникума, школы № 3 в поселке Спутник и в гимназии № 4.

«Наш проект существует и постоянно развивается с апреля 2014 года. За эти годы наша вокальная группа „Память сердца“ в составе 10 человек неоднократно выезжала с концертами, посвященными Великой Победе, во многие городские и сельские учебные заведения Можайского округа. Сценарии выступлений ежегодно меняются, они дополняются новыми историческими данными и песенными номерами. В сегодняшнем концерте, например, есть актуальные песни, когда русский солдат сражается с фашизмом на специальной военной операции», — отметила председатель первичной организации ветеранов-педагогов Можайского Совета ветеранов Валентина Недовенчанная.

Программа длится 45 минут. За это время ветераны рассказывают молодежи о подвиге защитников Брестской крепости, Битве за Москву, блокаде Ленинграда, Сталинградской и Курской битвах, освобождении Белоруссии, Литвы и Киева. Ветераны исполняют патриотические песни, посвященные подвигам солдатам, а зрители отмечают умение педагогов держать публику. Успешному выступлению способствует аккомпаниатор Вера Федорова, а также учащийся Можайского техникума Михаил Степанцов, который готовит для концертов соответствующий видеоряд.

«Мне особенно понравилось, как рассказывали про Сталинград, очень тронул также рассказ о Битве за Москву. Мой прадед Тимофей Авдеевич Тимофеев, родом из деревни Корытцево, был партизаном, в годы войны он воевал здесь, на Можайской земле. Среди его наград есть медаль „За оборону Москвы“. Я очень горжусь своим прадедом и во время концерта вспоминала о нем», — рассказала учащаяся 7 класса гимназии № 4 Арина Горелова.