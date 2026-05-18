Музыкальный вечер для «Активного долголетия» прошел в Воскресенске

Концертная программа «Память в сердце храня…» собрала в клубе «В гостях у Самоваровны 55+» в центре культуры и досуга «Москворецкий» тех, кому близки песни военной поры. В музыкальном вечере приняли участие творческие коллективы «Москворецкого» и приглашенные вокалисты.

Со сцены звучали героические и шуточные, боевые и лирические фронтовые песни: «Смуглянка», «Песенка фронтового шофера», «Катюша», «Тальяночка», «От героев былых времен», «Синий платочек» и многие другие. Каждая из них имеет свою интересную историю. В суровые годы войны песни объединяли и поддерживали людей, протягивая нить между фронтом и тылом, между передовой и родным домом.

Зрители с большим удовольствие подпевали солистам и танцевали под любимые вальсы военной поры.

Проект «Активное долголетие» при поддержке губернатора Андрея Воробьева существует в Подмосковье с октября 2019 года. Участникам программы предлагают множество разнообразных активностей и мероприятий — от спорта и танцев до творчества и путешествий. Все занятия и экскурсии проводятся бесплатно. Присоединиться к проекту могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.