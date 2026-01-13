Музыкальный спектакль про Мэри Поппинс пройдет в Одинцовском округе

Московская областная филармония приглашает жителей и гостей Одинцовского округа на премьеру музыкально-театрализованного представления «Та самая Мэри Поппинс». Любимые песни из легендарного фильма прозвучат вживую на сцене Культурного центра имени Любови Орловой в Звенигороде — в оригинальной аранжировке Государственного ансамбля русской музыки и танца «Садко».

Роль Мэри Поппинс исполнит финалистка известных вокальных шоу Ангелина Сергеева. Постановка расскажет историю семьи Бэнкс, где дети, стремясь привлечь внимание вечно занятых родителей, становятся неуправляемыми, но появление няни Мэри Поппинс приводит к началу фантастических приключений, которые в итоге вновь соединяют всю семью.

Представление состоится в четверг, 17 января, в 12:00. Вход на мероприятие будет осуществляться по билетам, приобрести которые можно приобрести в онлайн-кассе. Продолжительность представления — час без антракта. Место проведения: Звенигород, улица Московская, дом № 11.