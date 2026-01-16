Музыкальный спектакль «Новые приключения Аладдина» прошел в Зарайске

Дворец культуры имени Леонова в деревне Ерново стал ареной для театрального волшебства. На его сцене прошел показ музыкального спектакля «Новые приключения Аладдина», ставшего ярким событием для жителей после череды новогодних и рождественских праздников.

Постановка, осуществленная режиссером Никитой Дудиным, предложила зрителям оригинальный взгляд на знакомый сюжет. В основе спектакля лежит трактовка классической восточной сказки, где традиционные мотивы «Тысячи и одной ночи» переплетаются с узнаваемыми национальными элементами.

«Простой русский парень Алексей попадает в далекую восточную страну, где влюбляется в принцессу и мечтает привезти ее на родину и сыграть свадьбу. Но коварные замыслы недругов становятся преградой к их счастью. Ключ к его счастью — заветная лампа, которую добыть под силу только Алексею», — поделился Никита Дудин.