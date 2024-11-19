Объединяющий музыкантов и ученых фестиваль пройдет в Черноголовке

Музыкальный проект «Гиндин-фестиваль» пройдет в Черноголовке с 24 ноября по 5 апреля. На базе Дома ученых научного центра РАН выступят известные артисты и специалисты в области искусственного интеллекта.

Фестиваль направлен на объединение ученых и музыкантов. Слушатели смогут ознакомиться с творчеством музыкантов, которые внесли большой вклад в развитие искусства, а также с научными исследованиями и разработками компаний, направленных на решение социальных задач.

«Идея фестиваля — объединить музыкальное искусство и фундаментальные естественные науки в двух параллельных программах: концертной и научно-популярной», — рассказали организаторы.

Участниками программы станут заслуженные артисты России Александр Гиндин, Альбина Шагимуратова, Борис Андрианов, квартет имени Бородина, «Вивальди-оркестр» и другие.

В ходе научной программы выступят ученые в области изучения нейросетей и нейробиологии.