Музыкальный проект «От классики до джаза» стартовал в Воскресенске

В парке усадьбы Кривякино в Воскресенске прошло торжественное открытие традиционного музыкального фестиваля «От классики до джаза». Мероприятия в его рамках будут проходить каждую пятницу до середины августа.

На концертах исполняют не только арии из опер и оперетт прошлого столетия, но и современные произведения. Музыканты будут выступать в различных жанрах.

Первый концерт в этом году открыла арт-группа Vivat. Ее солисты исполнили гимн Воскресенска. Также на сцене выступили представители оркестра народных инструментов «Мелодии России» Ступинской филармонии.

Отметим, что проект «От классики до джаза» существует в Воскресенске уже более 10 лет. Концерты на главной сцене парка Кривякино в этом сезоне ждут зрителей каждую пятницу до 16 августа.

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