Музыкальный проект «От классики до джаза» открылся в Воскресенске

Программу представили воспитанники Ступинской филармонии. Это артисты оркестра народных инструментов «Мелодия России» под руководством заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева.

Проект существует с 2013 года. Слушателями уже стали около 30 тысяч жителей Воскресенска и соседних городов.

На сцене исполняют арии из опер и оперетт прошлого столетия, а также современные произведения.

За годы проведения проекта на нем уже выступили более 40 коллективов и артистов из разных городов России, а также Италии и Испании.

В этом сезоне проведут шесть концертных программ. На них профессионалы исполнят композиции классической, джазовой, народной инструментальной и вокальной музыки.