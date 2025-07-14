Музыкальный проект «От классики до джаза» открылся в Воскресенске
Торжественный старт полюбившемуся музыкальному проекту дали в Воскресенске. Мероприятие прошло в парке усадьбы «Кривякино».
Программу представили воспитанники Ступинской филармонии. Это артисты оркестра народных инструментов «Мелодия России» под руководством заслуженного артиста Московской области Алексея Сысоева.
Проект существует с 2013 года. Слушателями уже стали около 30 тысяч жителей Воскресенска и соседних городов.
На сцене исполняют арии из опер и оперетт прошлого столетия, а также современные произведения.
За годы проведения проекта на нем уже выступили более 40 коллективов и артистов из разных городов России, а также Италии и Испании.
В этом сезоне проведут шесть концертных программ. На них профессионалы исполнят композиции классической, джазовой, народной инструментальной и вокальной музыки.