Музыкальный Международный Гиндин-фестиваль стартовал в Черноголовке

В Большой гостиной Дома ученых НЦЧ РАН торжественно открылся VIII Международный проект «Гиндин-фестиваль». Этот смотр давно перерос формат обычного музыкального праздника, превратившись в уникальную междисциплинарную платформу, где классика встречается с фундаментальной наукой.

Заслуженный артист России, пианист с мировым именем Александр Гиндин представил сольную программу-реконструкцию. Маэстро воссоздал концерт Владимира Горовица 1976 года.

«Программа из шести отделений, включающая шедевры Шумана, Рахманинова, Листа и Шопена, была исполнена с той виртуозностью и глубиной, которая заставила зал затаить дыхание. Уникальность „Гиндин-фестиваля“ в его концепции: здесь музыкальные вечера неразрывно связаны с просветительской деятельностью. Черноголовка как центр науки диктует свои правила — параллельно с концертами слушателей ждут лекции по ядерной и квантовой физике», — сообщили организаторы.

Кроме того, запланирован дискурс о гуманитарных смыслах: профессор МГИМО Елена Пономарева представит анализ влияния кинематографа на мировоззрение современного общества. Фестивальный марафон продлится до конца апреля.

Закрытие фестиваля 27 апреля обещает стать особенно теплым. Камерная программа «2+2=4. Вечер дуэтов и не только…» объединит на сцене друзей и коллег маэстро. Специальным гостем выступит музыковед и популяризатор классической музыки Артем Варгафтик.