Музыкальный мастер-класс пройдет во Фрязине

В Центральную библиотеку Фрязина, расположенную по адресу: улица Вокзальная, 19, приглашают любителей музыки и желающих расширить свои знания о музыкальном искусстве.

В четверг, 18 декабря, с 17:00 начнется познавательное мероприятие — музыкальный мастер-класс «Где музыка берет начало…», организованное сотрудниками библиотеки.

«Зрителей ожидает увлекательная экскурсия в историю возникновения и эволюции музыкальных инструментов, принадлежащих различным культурам мира. Лектор расскажет, как рождались музыкальные инструменты, как развивались их звучание и внешний вид, какую важную роль они играют в традиционной музыке и обрядовой практике многих народов планеты!», — сообщили организаторы.

Участники мастер-класса узнают о специфике музыкальных традиций различных регионов, познакомятся с особенностями звучания редких этнических инструментов и поймут, почему некоторые мелодии вызывают особые чувства и эмоции у слушателей. Отдельное внимание будет уделено месту музыкальных инструментов в ритуалах и обрядах древних цивилизаций, демонстрируя взаимосвязь музыки и духовной жизни народа.

Вход свободный.