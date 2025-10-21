Музыкальный мастер-класс от фонда Юрия Башмета прошел в Химках

Настоящий праздник хорового искусства для детей состоялся в Центральной детской школе искусств в Химках. Масштабный мастер-класс, который провела музыкант, педагог и общественный деятель Евгения Кудричевская состоялся в рамках всероссийской инициативы «Юрий Башмет — молодым талантам России» для хорового отделения.

Евгения Борисовна является членом городского экспертного совета по хоровому исполнительству. Музыкальные коллективы под ее руководством неоднократно становились лауреатами престижных конкурсов, включая Всемирные Хоровые игры в Сочи и фестивали в Венгрии, Испании и Китае.

«Мы очень гордимся тем, что сотрудничаем с образовательным центром Юрия Башмета уже много лет. Для нас это большая честь и огромная ответственность. Такие мастер-классы от профессионалов высочайшего уровня — это уникальная возможность для наших детей и педагогов прикоснуться к большому искусству, получить бесценный опыт и невероятный импульс для дальнейшего творческого роста», — поделилась директор Центральной детской школы искусств Инна Монастырская.

Мастер-класс по вокалу, проводящийся в Центральной детской школе искусств второй год подряд, собрал рекордное число участников — пять хоровых коллективов: «Виват», «Небесные ласточки», «Диковинка», «Капелла мальчиков» и «Камертон». Каждому Евгения Кудричевская преподнесла в подарок новое произведение, которое участники освоили прямо на занятии. Руководители и педагоги отметили, что такие события вдохновляют и детей, и преподавателей, служат мощным творческим импульсом.

«В Химках уделяется большое внимание развитию творческого образования. Мы стремимся создать все условия, чтобы наши дети могли раскрыть свои таланты. Очень важно, что городские коллективы не просто занимаются в стенах школ, а регулярно выступают на праздниках и торжествах. Это дает им бесценный сценический опыт и возможность подарить свое искусство жителям, делая наши общие праздники ярче и душевнее», — рассказала муниципальный депутат Наталья Каныгина.

После мастер-класса прошел круглый стол с преподавателями. Евгения Кудричевская высоко оценила уровень подготовки коллективов и единую репертуарную политику школы. Она выделила, что обращение к творчеству таких композиторов, как Бетховен, Рахманинов, а также национальной песенной культуре способствует настоящему профессиональному росту детских хоров.