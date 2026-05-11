Музыкальный марафон ко Дню Победы прошел во дворах Электрогорска

9 мая в Электрогорске с самого утра до позднего вечера во дворах звучали песни военных лет. Ребята из студии «C’est La Vie» объехали город на грузовиках и устроили для жителей праздник.

Организаторы рассказали, что песни не замолкали весь день. Единственное исключение — минута молчания. Даже когда артисты переезжали от одного двора к другому, они продолжали петь прямо в дороге. Одиннадцать с половиной часов песни Победы звучали над городом.

Ребята радовались каждому, кто махал из окна, кто подпевал, кто вышел во двор послушать. Вокалисты студии «C’est La Vie» признались, что колонки норовили упасть на каждой кочке, микрофоны капризничали, генераторы выключались, но грузовики 9 мая они не променяют ни на что на свете. По их словам, это и есть наша Победа — живая, народная, идущая от сердца к сердцу.