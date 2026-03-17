Музыкальный квиз прошел в Наро-Фоминске

На несколько часов зрительный зал превратился в настоящую соревновательную арену. Организаторам удалось создать баланс между азартной игрой и дружеским вечером. Между раундами гостей ждали танцевальные паузы. Живые эмоции участников и поддержка зрителей сделали это событие по-настоящему запоминающимся. Организаторы отмечают, что популярность квиза стремительно растет. Расширяется не только география участников, но и их количество: в этот раз за игровыми столами сошлись шесть команд.

«Каждая из них была полна решимости побороться за главный трофей, продемонстрировав свои знания в самых разных музыкальных жанрах — от классики и ретро-хитов до современных чартов. Программа игры была насыщенной и разнообразной. Участникам пришлось столкнуться с вопросами разного уровня сложности: от узнавания мелодии по первым нотам до разгадывания сложных музыкальных загадок и поиска скрытых смыслов в текстах песен. Игрокам требовалась не только феноменальная память, но и острая интуиция, а также умение работать в команде», — сообщили организаторы.

Борьба за лидерство шла до последних секунд финального раунда. Победу одержала команда «Смурфики».