Музыкальный квартирник прошел в центре творчества в Свердловском

Жители поселка Свердловский поучаствовали в квартирнике. Они исполнили известные всем песни под гитару.

Мероприятие провели в Центре развития и творчества «Мозаика» в рабочем поселке Свердловский. Организатором выступила руководитель Центра и член партии «Единая Россия» Ангелина Костенко.

Участниками стали дети и взрослые. Они вместе исполнили знаменитые песни прошлых лет: «Батарейку», «Тополиный пух» и «Туман».

К проведению события подключилось и местное отделение партии «Единая Россия».

«Наша партия уделяет особое внимание поддержке семей и детей. Мы рады, что смогли провести такой душевный и теплый вечер для жителей нашего города», — прокомментировала куратор партийного проекта «Крепкая семья» Вера Алексеева.

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