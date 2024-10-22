Поэтический вечер для учеников и родителей прошел в школе № 4 в Павловском Посаде

Творческий квартирник состоялся в четвертой школе Павловского посада. На нем собрались учащиеся, их родители и волонтеры «Движения Первых».

Участники вечера пели и играли на гитаре, читали стихи. Всех объединили творческий порыв, живое общение и теплая, душевная атмосфера мероприятия.

Заместитель главы «Движения Первых» округа Ольга Шацких отметила, что квартирник стал для присутствующих прекрасным способом провести осенний вечер с друзьями.

«Теплая компания, собравшихся вокруг гитары, звуки любимых песен и шелест осенних листьев за окном создали романтическую обстановку. В такие моменты забываются все заботы и проблемы», — поделилась Ольга Шацких.

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