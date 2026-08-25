Музыкальный квартирник пройдет в парке в Химках

28 августа в 19:30 в парке культуры и отдыха имени Льва Толстого состоится второе мероприятие «Лето навсегда». Открытая площадка перед выставочным комплексом «Артишок» на один вечер превратится в музыкальную гостиную под звездами.

Организаторы приглашают жителей красиво попрощаться с летом. Первый квартирник в округе пришелся горожанам по душе — гости оценили живую музыку и атмосферу единения. Теперь команда проекта предлагает вновь собраться вместе, чтобы сохранить летнее настроение до самой осени.

«Живая музыка, уютная атмосфера и искреннее общение объединяют в нашем городе людей самых разных поколений и профессий — школьников и педагогов, молодых специалистов и ветеранов, творческих людей и тех, кто просто любит хорошие песни. Именно в этом единстве и рождается особая душевность города. Такие проекты показывают, что Химки — это пространство, где люди могут встречаться, вдохновляться и создавать что‑то прекрасное вместе», — отметил лидер Движения общественной поддержки Владислав Степушин.

Пространство открытой площадки создаст особую камерную атмосферу, где можно будет легко почувствовать себя частью общего праздника.

Вход на концерт свободный, возрастных ограничений нет.