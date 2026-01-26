Музыкальный квартирник ко Дню студента прошел в Раменском округе

Музыкальный квартирник, приуроченный ко Дню российского студенчества провели в стенах культурно-досугового центра «Дементьевский» Раменского округа. Мероприятие объединило самых активных и одаренных молодых людей округа: от уже известных коллективов до начинающих исполнителей и ярких солистов.

Программа вечера получилась насыщенной и разноплановой. Зрители наслаждались живым звуком, слушая как легендарные хиты, так и самобытные авторские произведения.

Свое мастерство на сцене продемонстрировали творческое объединение «Мелодия», драйвовая группа «88», атмосферный коллектив Sound of clouds и дебютанты из «Гитаромании». Особый отклик у публики вызвали сольные выступления Валерия Ломовских и автора-исполнителя Егора Ершова под псевдонимом Z1MA.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.