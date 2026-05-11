Музыкальный квартирник ко Дню Победы прошел в Химках

Музыкальный квартирник «Пока мы помним — мы живем» состоялся 8 мая в выставочном комплексе «Артишок» в Химках. Творческий вечер был приурочен ко Дню Победы и собрал зрителей разных возрастов.

Мероприятие организовала музыкальная школа-студия OSCAR MUSIC. В программе прозвучали «Катюша», «От героев былых времен», «Песня о далекой Родине» и «Землянка». Дополнили музыкальную часть танцевальные номера: «Фронтовые письма», «Ночные ведьмы» и «Бухенвальд».

Воспитанники школы прочитали стихотворения о войне, в том числе произведения Константина Симонова. Эмоциональным акцентом программы стал диалог ветерана и его внучки:

«— Дедушка, а расскажи мне о своей молодости…

— Внученька, моя молодость пришлась на время, когда детство заканчивалось за один день…»

Программа квартирника выстроилась как последовательность сцен-образов: от начала войны и прощания с детством к образам фронта, подвигу, Победе и памяти. Через песни и сценические зарисовки артисты стремились почтить подвиг победителей и сохранить живую связь времен. Завершая концерт, участники поздравили горожан с наступающим праздником.