Творческие коллективы Павловского Посада проведут концерт в парке «Меленки»

Концерт творческих коллективов пройдет в парке «Меленки» в Павловском Посаде 28 сентября. Мероприятие запланировано в честь открытия нового городского пространства.

Так коллективы из Павловского Посада откроют новый творческий сезон. Выступление артистов Дома культуры «Ленинский» запланировано на 16:00, а «Филимоновского» — в 17:00.

«Всех гостей праздника ждут незабываемые выступления наших талантливых артистов, живая музыка и множество приятных творческих сюрпризов. Это будет отличная возможность провести вечер в уютной атмосфере парка, наслаждаясь звуками музыки и красотой осеннего пейзажа. Не упустите шанс зарядиться позитивом и вдохновением на предстоящую неделю! Ждем вас на нашем мероприятии!», — рассказали руководители Домов культуры «Филимоновский» и «Ленский».

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