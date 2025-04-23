Музыкальный концерт к 80-летию Победы пройдет в Химках

Юные музыканты из Сходненской школы искусств выступят в галерее имени Горшина с произведениями военной тематики. Концерт откроет цикл мероприятий в рамках проекта «Живописный концерт».

В преддверии 80-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в Химках пройдет музыкальный вечер, посвященный памяти героев. Мероприятие состоится в картинной галерее имени Сергея Горшина.

На сцену выйдут участники инструментального ансамбля «Хоровод» и детского казачьего коллектива «Тимоня» — учащиеся Сходненской детской школы искусств. В их исполнении прозвучат известные композиции времен войны, пронизанные духом мужества и памяти.

Концерт пройдет в четверг, 24 апреля, в 18:00 по адресу: улица Московская, дом 15. Вход свободный.

Картинная галерея имени Горшина была открыта в 1991 году. В основе экспозиции — личное собрание коллекционера Сергея Горшина. Сегодня здесь представлены работы известных русских художников, таких как Айвазовский, Шишкин, Саврасов, Поленов, Маковский и другие. Общее количество экспонатов превышает 450 произведений.