Музыкальный конкурс семейных ансамблей прошел в Воскресенске

Фестиваль-конкурс семейного музицирования Music Family — 2024 прошел в Детской школе искусств № 3 в Воскресенске. На празднике выступили шесть ансамблей.

Конкурс приурочили к Году семьи, объявленному президентом России Владимиром Путиным. На сцене выступили музыканты из Воскресенска, Коломны, Москвы. Они представили театральные миниатюры, вокальные и инструментальные номера. Участники сыграли на фортепиано, синтезаторе, домре, флейте, гуслях, баяне, свирели, ксилофоне, скрипке, виолончели.

Фестиваль Music Family — это семейный праздник. Организаторы уверенны, что он и дальше будет объединять и вдохновлять на совместные выступления.

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