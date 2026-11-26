Межзональный конкурс учащихся на струнных смычковых инструментах прошел в Одинцове. В прослушиваниях приняли участие скрипачи и виолончелисты из детских музыкальных школ и школ искусств Москвы и области.

Гран-при конкурса получила ученица детской школы искусств из Краснознаменска Елизавета Горбачева.

В состав жюри вошли Заслуженная артистка РФ, доцент кафедры скрипки Московской государственной консерватории Ариадна Анчевская и доцент кафедры камерного ансамбля и квартета РАМ имени Гнесиных Наталья Волкова.

Конкурс проводится с 2021 года на базе Одинцовской детской школы искусств «Классика». С 2023 года он получил статус открытого окружного, а с 2026 года стал межзональным, что еще сильнее расширило его географию. Мероприятие направлено на выявление и поддержку талантливых музыкантов, развитие исполнительского мастерства, сохранение и популяризацию традиций струнных инструментов.