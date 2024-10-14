Музыкальный коллектив из Богородского округа победил на областном конкурсе

Открытый городской конкурс-фестиваль творчества «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!» в Черноголовке собрал конкурсантов из семи городов Подмосковья. Коллектив из Богородского округа был признан лучшим в номинации «Исполнительское искусство».

Сцена культурно-досугового центра «Гамма» в городском округе Черноголовка стала местом проведения открытого городского конкурса-фестиваля творчества «А ну-ка, бабушки! А ну-ка, дедушки!» Участники — люди старшего поколения, участники проекта «Активное долголетие». В их числе и ансамбль народных инструментов «Божьи коровки» под руководством Елены Шиляевой Центра культуры «Акрихин» из города Старая Купавна, Богородского городского круга.

Выбрать лучших было нелегкой задачей. Настолько эмоционально и проникновенно выступали конкурсанты, вкладывая в свое выступление всю душу и мастерство. Эмоциональный контакт сцены и зала был очень сильным. Зрителей не оставило равнодушным выступление коллектива из Богородского округа, зал встретил их аплодисментами. Ансамбль был признан лучшим в номинации «Исполнительское искусство».

Напомним, что проект «Активное долголетие» запустили в Подмосковье по инициативе губернатора Андрея Воробьева пять лет назад. Для участников клубов регулярно проводят различные мероприятия.

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