Музыкальный флешмоб ко Дню Победы прошел в торговом центре в Шатуре

Воспитанники детской школы искусств имени Николая Калинина устроили музыкальный флешмоб. В одном из торговых центров Шатуры зазвучали песни военных лет.

Мероприятие приурочили к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Посетители торгового центра с удовольствием подпевали знакомые слова таких песен, как «День Победы», «Катюша», «Смуглянка», снимали происходящее на видео.

Трогательная акция проходит в округе не первый год и пришлась по душе многим жителям.

Ученики кадетских классов раздавали посетителям центра георгиевские ленточки. Три черных и две оранжевых полоски являются символом воинской доблести, мужества и памяти, главным атрибутом празднования Дня Победы.