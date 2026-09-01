Музыкальный фестиваль в поддержку бездомных животных пройдет в Ногинске

В Глуховском парке в Ногинске 5 сентября пройдет Международный фестиваль «Рок в защиту животных». Гостей ждут выступления рок-групп, благотворительный сбор, мастер-классы, лекции и спортивные активности с животными.

Ногинский муниципальный приют для безнадзорных животных — единственный в Московской области. В нем содержится более 500 собак, каждая из которых ждет заботы и внимания. День, когда музыканты и неравнодушные люди объединяются, чтобы помочь тем, кто в этом так нуждается.

В программе фестиваля — выступления рок-групп со всей Московской области, благотворительный сбор, творческие мастер-классы для детей и взрослых, лекции, лотерея и спортивные активности с животными. Начало в 15:00 у сцены в Глуховском парке.

Также во вторник, 1 сентября, в Центральном парке пройдет общеобластное мероприятие «Парк знаний» с развлекательной программой, мастер-классами, презентациями и концертом. Начало в 14:00.

В парках Богородского округа регулярно проходят спортивные, игровые и творческие программы для детей и взрослых: тренировки по бальным танцам, занятия по нейрофитнесу, легкоатлетические забеги и детские игровые программы. Расписание доступно в Центральном парке, парках «Роща», «Липовая аллея» и Глуховском парке.