Музыкальный фестиваль прошел в деревне Подмоклово в Серпухове

В Серпухове в деревне Подмоклово у стен храма Рождества Богородицы стартовал VII музыкальный фестиваль под открытым небом. Мероприятие вновь порадовало зрителей после пятилетнего перерыва.

Фестиваль состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Гости насладятся музыкой, познавательными лекциями и мастер-классами. На последний день архиерейское богослужение в Подмокловском храме Рождества Богородицы проведет архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий.

Организаторами стали семья протоиерея Дионисия Крюкова и его дочь Вера Воронежская. Они создали и поддержали этот проект, который полюбился гостям. Еще в 2021 году фестиваль удостоили высшего признания — золотой награды X Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Award.