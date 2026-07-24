Музыкальный фестиваль пройдет в усадьбе Середниково в Химках 25 июля

В субботу, 25 июля, в усадьбе Середниково пройдет музыкальный фестиваль Л.Ю.Б.Л.Ю.ФЕСТ. Его идея — создать творческое пространство, где через музыку объединяются культуры, а через современные форматы возрождаются традиции.

На нескольких сценах выступят мексиканские и российские диджеи, фолк-коллективы, старославянский хор. Прозвучат медитативные композиции и народные мотивы.

Для гостей также организуют пикник с гастрономией и тематическими барами, арт-пространство с инсталляциями, маркет, бьюти-зоны, семейные развлечения и детские мастер-классы. Будут доступны водные прогулки на лодках и сапбордах, а завершится вечер салютом. Мероприятие пройдет с 14:00 до 23:00.

Площадка фестиваля — усадьба Середниково, объект культурного наследия федерального значения. Архитектурный ансамбль начал формироваться в 1775 году. С этим местом связаны имена Михаила Лермонтова, Федора Шаляпина и Сергея Рахманинова.