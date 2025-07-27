Музыкальный фестиваль пройдет в селе Подмоклово под Серпуховом 2 и 3 августа

В селе Подмоклово 2 и 3 августа состоится VII музыкальный фестиваль под открытым небом. Он проводится раз в два года с 2014 года.

Фестивальные площадки разместятся рядом с уникальным архитектурным памятником — храмом Рождества Богородицы, построенным в петровскую эпоху князем Григорием Долгоруковым по итальянским образцам. Именно архитектура этого храма вдохновила организаторов фестиваля — настоятеля протоиерея Дионисия Крюкова, его дочь Веру Воронежскую и ее друзей, выпускников Московской консерватории, специализирующихся на исполнении барочной музыки — на создание концепции мероприятия.

Программа фестиваля очень разнообразна: помимо барочной музыки, гости услышат народные произведения.

В рамках образовательной части запланированы лекции по архитектуре, фольклорной и академической музыке, а также истории и символике храма Рождества Богородицы в Подмоклово. Для посетителей подготовлены специальные фильмы, мастер-классы и выступления сказителя Александра Маточкина с былинами.

Также в фестивале примет участие московская художница Катерина Ковалева, представившая инсталляцию из парашютов в рамках своего проекта «Зона ожидания».

Мероприятие проводится при поддержке Президентского Фонда культурных инициатив. Подробности можно уточнить на сайте фестиваля. Без возрастных ограничений.