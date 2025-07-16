Музыкальный фестиваль «Поле фолка» пройдет в усадьбе «Мураново» 2 и 3 августа

Жителей Подмосковья пригласили посетить усадьбу «Мураново». Там 2 и 3 августа пройдет музыкальный фестиваль этно-фолк-рок тематики. Об этом сообщили в подмосковном Минкульте.

«Мы наблюдаем невероятный подъем популярности этнокультуры и народной музыки. Появляется множество молодых исполнителей в этом жанре. Это говорит о возрождении интереса молодежи к своим корням, и мы стремимся поддерживать, развивать его», — сказал министр культуры и туризма Московской области Василий Кузнецов.

Фестиваль пройдет на двух площадках: «Новая» и «Традиция». Программе заявлены выступления народных, этно и фолк групп, как уже известных, так и начинающих. В празднике примут участие коллективы VDOMe, Hodila Izba, музыкальные проекты «Видеоигры» и «Этносфера», казачий хор «Широкий Дон», а также другие вокалисты и инструменталисты. Хедлайнеры события — Пелагея и Zventa Sventana.

Кроме того, для гостей будут организованы интерактивные зоны с русскими забавами, мастер-классами по народным промыслам. На площадке развернутся ярмарки и пройдут экскурсии, посвященные творчеству Федора Тютчева.

Подробная информация и билеты доступны на официальном сайте события.