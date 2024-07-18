Музыкальный фестиваль «Поле Фолка» пройдет в Пушкино 27 и 28 июля

Фестиваль «Поле Фолка» состоится в усадебном парке музея-заповедника «Усадьба „Мураново“» 27 и 28 июля. Организаторами нового масштабного проекта выступили Министерство культуры и туризма Московской области и концертное бюро «ШИШ».

Цель фестиваля «Поле Фолка» — расширить географию современных музыкальных фестивалей с уклоном в этно-фолк-рок и способствовать популяризации музыкального наследия страны, а также глубже понять истоки и взаимовлияние этно-фольклора на другие искусства.

Директор музея-заповедника Александр Богатырев отметил важность проведения подобных мероприятий в усадьбе «Мураново». Он указал, что русская усадьба является хранилищем культуры, где бережно сохраняются традиции и зарождаются новые направления в литературе, искусстве и музыке.

«Фестиваль „Поле Фолка“ проводится в Муранове впервые, но уже сейчас мы видим неподдельный интерес к мероприятию. В этом помогают популярные и любимые сегодня музыкальные коллективы, такие как Отава Ё, Zventa Sventana и другие. С ними увидимся 27 и 28 июля на сцене в атмосферном мурановском парке», — добавил Александр Богатырев.

В рамках двухдневного мероприятия на сцене появятся популярные фольклорные коллективы. Посетителей также ждут разнообразные развлекательные и образовательное программы, включая литературные мероприятия, гастрономическое путешествие XIX века, музейные выставки, экскурсии, мастер-классы и другие.

Билеты на фестиваль можно приобрести на официальном сайте музея-заповедника «Усадьба „Мураново“».

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