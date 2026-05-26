Музыкальный фестиваль «Лето. Музыка. Музей» пройдет в Истре в июле

С 8 по 12 июля в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим» в Истре пройдет IX Музыкальный фестиваль под открытым небом «Лето. Музыка. Музей». Организаторами фестиваля выступают Музей «Новый Иерусалим» и Московская областная филармония при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства культуры и туризма Московской области.

Фестиваль посвящен 120-летию со дня рождения Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Программы концертов объединят сочинения самого Шостаковича и музыку композиторов, сыгравших важную роль в становлении и развитии его художественного мира.

Художественный руководитель фестиваля Дмитрий Юровский отметил: «В этом году исполняется 120 лет со дня рождения великого русского композитора Дмитрия Шостаковича. Наш фестиваль „Лето. Музыка. Музей“, конечно, не мог пройти мимо такого важного события, и мы постарались объединить в программах концертов произведения Шостаковича с произведениями композиторов, которые играли важнейшую роль в становлении и развитии творчества Дмитрия Дмитриевича».

Участниками фестиваля станут Государственный академический симфонический оркестр России имени Е. Ф. Светланова, Российский национальный оркестр, Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского, а также дирижеры Дмитрий Юровский, Федор Безносиков, Филипп Чижевский и виолончелист Александр Рудин.

Перед концертами зрители смогут посетить выставки музея «Новый Иерусалим», что делает каждый фестивальный вечер частью единого художественного маршрута.

