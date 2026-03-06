Музыкальный этноспектакль прошел в Красногорске

Памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» ожил на сцене Дворца культуры «Подмосковье» в переливах гуслей и старинных напевах. Показ музыкального этноспектакля приурочили к Году защитника Отечества.

Над постановкой работала международная команда, а подготовка заняла полтора года. Композитором проекта стал молодой московский композитор Святослав Оводов.

«Очень талантливый человек, который буквально сидел днями и ночами, также погружался. Мы дали ему материалы, исследования, реконструкции искусствоведов ХХ века. Музыкальным продюсером выступил артист нашего ансамбля Дмитрий Кукушкин. Он, кстати, и исполнял роль Игоря. Режиссером проекта выступил Ханс-Йоахим Фрай. Это немецкий и российский режиссер, театральный менеджер, художественный руководитель „Сириуса“. Очень человек известный в музыкальном театре, с которым мы много лет знакомы, потому что не раз выступали в его программах», — рассказал руководитель проекта «Слово о полку Игореве», директор РКЦ «Купина» Дмитрий Волков.

Адаптировать к восприятию современным зрителем произведение XII века — задача непростая, признаются артисты. Однако с ней творческая команда справилась на «ура», что подтверждают первые отзывы.