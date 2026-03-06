Музыкальный этноспектакль прошел в Красногорске
Памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» ожил на сцене Дворца культуры «Подмосковье» в переливах гуслей и старинных напевах. Показ музыкального этноспектакля приурочили к Году защитника Отечества.
Над постановкой работала международная команда, а подготовка заняла полтора года. Композитором проекта стал молодой московский композитор Святослав Оводов.
«Очень талантливый человек, который буквально сидел днями и ночами, также погружался. Мы дали ему материалы, исследования, реконструкции искусствоведов ХХ века. Музыкальным продюсером выступил артист нашего ансамбля Дмитрий Кукушкин. Он, кстати, и исполнял роль Игоря. Режиссером проекта выступил Ханс-Йоахим Фрай. Это немецкий и российский режиссер, театральный менеджер, художественный руководитель „Сириуса“. Очень человек известный в музыкальном театре, с которым мы много лет знакомы, потому что не раз выступали в его программах», — рассказал руководитель проекта «Слово о полку Игореве», директор РКЦ «Купина» Дмитрий Волков.
Адаптировать к восприятию современным зрителем произведение XII века — задача непростая, признаются артисты. Однако с ней творческая команда справилась на «ура», что подтверждают первые отзывы.
«Подобных спектаклей до этого я не видел, мне понравилось, в принципе, все. Да, тяжеловато воспринимать, но это прекрасно», — поделился впечатлениями учащийся восьмого кадетского класса лицея № 1 Григорий Разгуляев.
В апреле историю о походе князя Игоря на половцев покажут в Российской академии музыки имени Гнесиных.