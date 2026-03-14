Музыкальный ансамбль из Серпухова стал лауреатом всероссийского конкурса

В ежегодном состязании «Тула православная» участвовали академические хоровые коллективы и вокально-хоровые ансамбли. Оно прошло 12 марта в Тульской областной филармонии имени И. А. Михайловского.

В этом году Серпухов впервые за 16 лет существования конкурса представил свой коллектив — хор «Вдохновение» из детской школы искусств «Синтез» под руководством Андрея Зотова.

Воспитанники школы исполнили композицию «Родники», написанную концертмейстером Юрием Романовым. За это выступление коллектив удостоился звания лауреата I степени, а автор произведения получил диплом «Лучший концертмейстер».

Конкурс ансамблей объединяет талантливых артистов со всей России, которые сохраняют традиции русской классической и духовной музыки. Хор округа и его руководителей поздравили с победой и пожелали новых творческих вершин.