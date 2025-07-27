Музыкальные учреждения Богородского округа поменяют статус на школы искусств

Две музыкальные школы Богородского округа сменили статус, став школами искусств в июне этого года. Этому способствовала масштабная работа коллективов учреждений, а также администрации муниципалитета.

В 2019 году Обуховскую детскую музыкальную школу посещали всего 32 воспитанника. К 2025 году это цифра выросла до 247 учеников. При этом 185 ребят занимаются по предпрофессиональной программе. Что подразумевает в дальнейшем продолжение учебы уже в профильных, специализированных средних и высших учебных заведениях.

Среди учащихся, прославивших родную школу, — юный трубач Федор Харитонов и художница Полина Шумакова. В 2022 году ребята стали лауреатами премии губернатора. Федор получил грант в размере 1,5 миллиона рублей, Полина — в размере 500 тысяч рублей. На эти деньги приобрели музыкальные инструменты, аппаратуру и все необходимое для рисования.

Еще одним весомым аргументом в пользу смены статуса школы стало появление детского духового оркестра — единственного в Богородском округе. Если в 2019 году на духовом отделении было всего три человека, то сейчас отделение насчитывает 50 ребят.

В рамках проекта школе было выделено почти семь миллионов на приобретение новых музыкальных инструментов, оборудования для художественного отделения, интерактивных досок. С каждым годом растет число победителей в творческих конкурсах среди юных художников и живописцев школы.

Не отстает в этом направлении и Электроуглинская детская школа искусств. До 2022 года в школе обучались ребята только на музыкальном отделении. А в 2023 году, в школе открылось хореографическое отделение. На данный момент в стенах учебного заведения обучается более 500 человек.

Смена статуса теперь открывает новые возможности для этих учреждений. Это и увеличение педагогического штата, и открытие новых отделений и направлений в школах, и рост числа учащихся, и повышение самого качества обучения. Также это предполагает закупку нового оборудования и увеличение наград и побед в рейтинговых конкурсах и иных мероприятиях регионального и всероссийского масштаба.