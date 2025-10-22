«Музыкальные сезоны» завершились в усадьбе Плещеево в Подольске

Атмосферу начала ХХ века воссоздали в усадьбе на заключительном в этом году концерте цикла «Музыкальные сезоны». На сцене оживили историю встречи поэта Максима Горького со знаменитыми писателями.

События развернулись в одном из лучших ресторана Подольска. Горький следовал из Нижнего Новгорода в Ялту, куда его фактически сослали. Дожидаться поезда писателя отправили в Подольск, где он и встретился с приятелями.

Солист Подольской филармонии Павел Быков перевоплотился в легендарного певца Федора Шаляпина. «Горький чуть не опоздал на поезд в Крым, писатели вернулись, увидели какой-то астрономический счет. Федору Ивановичу пришлось снять перстень со своего пальца и расплатиться этим перстнем за их обед», — рассказал Павел Быков.