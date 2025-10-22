«Музыкальные сезоны» завершились в усадьбе Плещеево в Подольске
Атмосферу начала ХХ века воссоздали в усадьбе на заключительном в этом году концерте цикла «Музыкальные сезоны». На сцене оживили историю встречи поэта Максима Горького со знаменитыми писателями.
События развернулись в одном из лучших ресторана Подольска. Горький следовал из Нижнего Новгорода в Ялту, куда его фактически сослали. Дожидаться поезда писателя отправили в Подольск, где он и встретился с приятелями.
Солист Подольской филармонии Павел Быков перевоплотился в легендарного певца Федора Шаляпина. «Горький чуть не опоздал на поезд в Крым, писатели вернулись, увидели какой-то астрономический счет. Федору Ивановичу пришлось снять перстень со своего пальца и расплатиться этим перстнем за их обед», — рассказал Павел Быков.
По словам актеров, подготовка к спектаклю шла в сжатые сроки, но с энтузиазмом. Роль Максима Горького сыграл поэт из Москвы Максим Лаврентьев. Вжиться в образ своего героя было нетрудно, признался он.
«Я, в каком-то смысле, наследник Максима Горького. Я был главным редактором, шестым после Горького, основанного в 1930 году журнала „Литературная учеба“. Так что мне, как говорится, сам бог велел», — поделился Максим Лаврентьев.
Литературное событие собрало полный зал гостей, где каждый смог почувствовать дух времени и окунуться в воспоминания из дневников Максима Горького.