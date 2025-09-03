Музыкальные концерты пройдут в музее «Новый Иерусалим» в Истре в сентябре

Музей «Новый Иерусалим» в Истре продолжает объединять искусство и музыку, представляя цикл концертов к выставке «Свет между мирами». Проект знакомит с малоизвестным советским, узбекским и русским модернизмом 1920–1930-х годов, а также раскрывает переплетение восточной и западной культур и творчество художников того времени.

«Интеграции музыкального искусства в выставочные проекты открывают новые горизонты для восприятия творчества художников. Музей продолжает эту уникальную практику, предлагая посетителям не просто созерцательное знакомство с искусством модернизма 1920–1930-х годов, а полноценное погружение в атмосферу эпохи через синтез визуального и музыкального восприятия», — прокомментировала генеральный директор музея «Новый Иерусалим» Анна Антипенко.

Музыкальные вечера помогают погрузиться в атмосферу эпохи и дополнить впечатление от живописи и графики. Первый концерт состоится 13 сентября и покажет Восток в музыке XIX–XX веков. В этот день прозвучат редкие произведения, в том числе юного Рахманинова. Вечер «Человек — это звучит» с произведениями Бетховена, Шумана, Скрябина пройдет 27 сентября, а «Из России с музыкой», посвященный русским композиторам эмиграции, — 18 октября. Концерты исполнят известные солисты и коллективы под руководством Ярослава Тимофеева и других ведущих музыкантов.