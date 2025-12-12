Музыкальные инструменты обновили в детских школах искусств Солнечногорска

Две детские школы искусств Солнечногорска получили современные музыкальные инструменты в рамках программы «Культура и туризм Подмосковья». Финансирование произвели из бюджетов Московской области и городского округа Солнечногорск.

Сенежская детская школа искусств пополнила свой арсенал тремя пианино и аккордеоном, а Тимоновская детская школа искусств приняла два пианино и баян. Все инструменты интегрируют в учебный процесс, улучшая качество занятий.

«Образование в сфере искусств начинается с качественного инструмента. Нельзя воспитать музыканта, прививающего тонкий слух и любовь к звуку, на расстроенном и ветхом фортепиано. Это все равно что учить художника на высохших красках. Поэтому мы модернизируем саму основу для передачи знаний и навыков. Молодые таланты важны для всего округа, и мы готовы в них вкладываться», — подчеркнул глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Эти учреждения предлагают широкий спектр образовательных программ, охватывающих не только обучение игре на духовых, ударных, струнных и клавишных инструментах, но также хоровое и сольное пение, хореографию, основы музыкальной теории и живопись, включая предпрофессиональные курсы. В Сенежской детской школе искусств обучается 200 детей, а в Тимоновской — 154.