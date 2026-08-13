Музыкальные арт-объекты установили на Молодежной площади в Наро-Фоминске

На Молодежной площади в Наро-Фоминске смонтировали четыре музыкальных арт-объекта и интерактивный аттракцион «Морской бой» с подсветкой и звуковыми эффектами. Реконструкция площади выходит на финишную прямую.

Скоро каждый посетитель сможет попробовать сыграть на музыкальных инструментах.

На площади оборудовали велопарковки для удобства велосипедистов, подготовили павильон для мастер-классов, где планируется проводить увлекательные мероприятия, установили новые скамейки для отдыха жителей, разбили цветники и натянули защитные сетки для саженцев.

В ближайшее время здесь проведут озеленение: высадят деревья и кустарники. Также установят яркие красные светильники, которые добавят вечерней атмосфере уют и современный стиль. Работы по реконструкции площади продолжаются, каждый день пространство приобретает новый облик.