Музыкальную школу в Коломне капитально отремонтируют в 2026 году

Центральную детскую музыкальную школу имени Алябьева на улице Малышева в Коломне капитально отремонтируют. Работы планируют завершить в 2026 году.

Как рассказали в региональном Минстрое, на объекте уже завершили демонтажные работы и приступили к обновлению кровли.

Здание построили в 1958 году, его площадь — более 3,6 тысячи квадратных метров. В нем отремонтируют кровлю, утеплят фасад, приведут в порядок входную группу, системы отопления, вентиляции и канализации. Кроме того, там установят новое сантехнику, окна и двери.

В школе появится современная мебель и оборудование.

Работы проведут по госпрограмме за счет регионального бюджета.