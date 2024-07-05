Музыкальную школу в Юбилейном микрорайоне в Королеве построят к концу года

Фото: Министерство строительного комплекса Московской области

Строительство детской музыкальной школы продолжается в Юбилейном микрорайоне в Королеве. Новое учреждение будет рассчитано на 600 мест, сообщили в Министерстве строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас на объекте идет устройство вентиляционного навесного фасада, монтаж утеплителя и кровельные работы. Внутри будущей музыкальной школы проводятся штукатурные работы и полусухая стяжка пола.

Согласно проекту, стены оформят в бежевых оттенках в сочетании со сливовым цветом. Благоустроят и прилегающую территорию — здесь проведут озеленение, обустроят парковочное пространство и места для отдыха. Завершить строительство планируется в декабре 2024 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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