Музыкальную школу отремонтируют в Красногорске к 1 сентября
Музыкальную школу имени Алексея Наседкина называют кузницей талантов. Чтобы создать условия для развития таланта, было принято решение о капитальном ремонте образовательного учреждения.
Работы находятся на особом контроле администрации и лично главы округа Дмитрия Волкова. Он побывал на объекте и проверил, как выполняется ремонт.
В здании меняют все — от плитки до отопления и вентиляции. Специалисты уже утеплили фасад и приступили к внутренним работам, штукатурке и покраске. На следующей неделе планируется поставка кассет для обустройства вентилируемого фасада, рассказала директор КДМШ имени Наседкина Ирина Рыбакова.
По итогам посещения стройплощадки Дмитрий Волков заключил, что темпы работ — удовлетворительные.
«Мы должны детям сделать самый красивый, самый лучший объект, чтобы с 1 сентября они пошли в самую красивую школу и с удовольствием проводили здесь время со своими преподавателями. Ууверены, что данный объект будет сдан своевременно и качественно», — заявил заместитель главы Красногорска по градостроительной политике Арсен Габуев.
В школе занимаются 800 детей по 15-ти направлениям. К началу учебного года благоустроят и территорию перед зданием: приведут в порядок деревья и газон.