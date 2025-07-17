Музыкальную школу отремонтируют в Красногорске к 1 сентября

Музыкальную школу имени Алексея Наседкина называют кузницей талантов. Чтобы создать условия для развития таланта, было принято решение о капитальном ремонте образовательного учреждения.

Работы находятся на особом контроле администрации и лично главы округа Дмитрия Волкова. Он побывал на объекте и проверил, как выполняется ремонт.

В здании меняют все — от плитки до отопления и вентиляции. Специалисты уже утеплили фасад и приступили к внутренним работам, штукатурке и покраске. На следующей неделе планируется поставка кассет для обустройства вентилируемого фасада, рассказала директор КДМШ имени Наседкина Ирина Рыбакова.

По итогам посещения стройплощадки Дмитрий Волков заключил, что темпы работ — удовлетворительные.