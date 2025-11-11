Музыкальную школу на Театральной улице в Подольске отремонтируют в 2026 году

В микрорайоне Климовск на Театральной улице начались демонтажные работы в здании детской музыкальной школы. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства строительного комплекса Московской области.

Во время капремонта заменят крышу и фасад, обновят входные группы, инженерные сети, сантехнику, окна и двери. Также отремонтируют внутренние помещения, благоустроят территорию и закупят новую мебель и учебные материалы.

После обновления музыкальная школа откроет двери для учеников в 2026 году. Сейчас здесь обучаются 450 детей — они занимаются народным творчеством и учатся играть на музыкальных инструментах.

Ремонт проведут по государственной программе по обновлению объектов социальной инфраструктуры Подмосковья и в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».