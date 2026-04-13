Музыкальную школу имени Танеева откроют в Звенигороде

Бывшее административное здание на улице Ленина в Звенигороде переоборудуют под Детскую музыкальную школу имени Танеева. Работы уже начались, сейчас подрядчик завершает демонтаж и готовится к следующему этапу ремонта.

На объекте продолжается капитальный ремонт. Строители снимают старые полы, перегородки и подоконники. После этого начнется установка новых конструкций, усиление проемов и замена кровли. Также запланированы работы по фасаду и монтаж инженерных систем.

Проект предусматривает полное переосмысление внутреннего пространства. Помещения адаптируют под образовательные задачи, чтобы создать комфортные условия для учеников и преподавателей. В здании появятся специализированные классы, включая помещения для хореографии и изобразительного искусства.

После завершения ремонта здесь откроются два концертных зала. Один из них разместят на первом этаже. Это решение упростит доступ для людей с ограниченными возможностями. Второй зал, рассчитанный на оркестр, оборудуют на четвертом этаже.

На строительной площадке задействованы 19 рабочих и две единицы техники. На текущий момент выполнено около 7 процентов от общего объема работ.

«Мы движемся по графику, каждый этап проходит контроль. Важно не только завершить ремонт, но и создать современное и удобное пространство для обучения», — отметил представитель подрядной организации.