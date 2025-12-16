Музыкальную школу имени Алябьева в Коломне отремонтируют в 2026 году

Капитальный ремонт Центральной детской музыкальной школы имени А. А. Алябьева в Коломне продолжается. Работы завершены уже на четверть.

Здание на улице Малышева площадью свыше 3,6 тысячи квадратных метров было построено в 1958 году.

«В настоящее время на объекте полностью завершены демонтажные работы, ведутся общестроительные и отделочные работы», — отметили в Министерстве строительного комплекса Подмосковья.

Специалисты обновят фасад, кровлю и входную группу, заменят инженерные коммуникации, двери и окна. Позже в музыкальной школе установят новые мебель и оборудование. Зону возле учреждения также ожидают изменения.

Работы проводят в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» и национальному проекту «Семья».

Проект планируют реализовать в следующем году.