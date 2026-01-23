Музыкальную игру провели в молодежном центре Дмитровского округа

Увлекательное мероприятие под названием «Музыкальное бинго» состоялось в молодежном центре «Родники» поселка Икша — структурном подразделении КМЦ «Сфера». В игре участвовали учащиеся Икшинской школы.

Для ребят игра стала настоящей проверкой музыкальной эрудиции. Участникам нужно было прослушать короткие отрывки известных музыкальных композиций и как можно быстрее отыскать их названия в своих бланках, громко объявив «Бинго!».

«Игра меня увлекла, и не только меня! Не все из нас знакомы с хитами прошлых лет и современной музыкой, но все равно было очень интересно. Спасибо за отлично проведенное время!» — поделился впечатлениями один из участников.

Мероприятие стало еще одним примером того, как современные форматы досуга помогают объединять молодежь, развивать эрудицию и просто дарить радость.

«Инициативы сотрудников „Сферы“ напрямую поддерживают нашу ключевую задачу — создавать в округе пространства, где молодежь может раскрывать свой потенциал и находить единомышленников, а также получать позитивные эмоции», — отметил глава Дмитровского округа Михаил Шувалов.

«Музыкальное бинго» — лишь один из примеров разнообразной программы, которую регулярно предлагает молодежный центр. Для ребят там проводят тематические праздники и фестивали, профориентационные встречи и тренинги, спортивные соревнования, творческие мастер-классы, интеллектуальные игры и квизы.